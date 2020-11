Le Mug - invité 1 : Les arrêts sur image de Michel Lecomte sur Auvio

Rencontre avec Michel Lecomte pour son livre "Mes arrêts sur image" paru le 18 novembre aux éditions Kennes. Après quarante ans de journalisme sportif, le grand patron des sports de la RTBF se retire tire sa révérence avec élégance et se dévoile à travers quelques moments choisis de sa carrière. Dans ce livre, Michel Lecomte nous propose quarante années de hauts et de bas, de plantages et d’exploits en tous genres.