Le Mug - invité 1 : Un temps pour penser, un temps pour parler selon Emmanuel Tourpe sur Auvio

Rencontre avec Emmanuel Tourpe pour son livre « Un temps pour penser - un temps pour parler » paru aux éditions Racines. Les tout petits cours de philo et de com sont des chroniques légères et empreintes d'humour autour du thème « penser et communiquer ne font qu'un ». Emmanuel Tourpe propose de courtes chroniques liant la sagesse philosophique et la recherche la plus avancée en communication. Les grands enjeux contemporains qui nous préoccupent au quotidien sont éclairés de manière parfois étonnante grâce à des exemples concrets.