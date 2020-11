Le Mug - invité 1 : Focus sur le retour au linéaire des chaines de streaming sur Auvio

Le géant Netflix s’apprête à tester une chaîne de contenu linéaire en France, ce qui signifie que tous les téléspectateurs de la chaîne pourront regarder simultanément la même programmation et n’auront plus à choisir eux-mêmes dans le fameux catalogue. Un retour à la consommation traditionnelle dont annonce depuis des années la mort programmée. Comment expliquer ce retour au linéaire ? Comment se porte aujourd’hui les chaines linéaires ? Tentative de réponse avec Bernard Cools, directeur des études de l’agence digitale « Space » et Sophie Benoit, responsable de la publication tv, elle est e