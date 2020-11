Rencontre avec Laurent Jeanneau, directeur de la rédaction d’Alternatives Economiques et coordinateur de la revue « Oblik » dont le dernier numéro vient de sortir. Un mook (livre-revue) d'Alternatives Economiques où des illustrateurs posent un regard créatif et décalé sur l'actualité avec, en toile de fond, de l'expertise et de l'exigence journalistiques.