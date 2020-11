Le Mug - invité 1 : Le futur est plus proche selon Sacha Toorop ! sur Auvio

Rencontre avec Sacha Toorop pour son nouveau single « Le futur est plus proche » paru chez Igloo Records. Quatre ans après la sortie de l'album « Les tourments du ciel », Sacha Toorop revient avec un nouveau single qui trouve un écho tout particulier en ces temps de crise. Avec ce single, le chanteur s'emballe et se laisse traverser par des visions du futur sur fond de guitares électriques et nappes synthétiques. « Le futur est plus proche » est né en période de confinement. Ce titre, Sacha l'avait écrit il y a quelques années déjà mais c'est le contexte de crise qui l'a poussé à ressortir l