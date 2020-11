Le Mug - invité 1 : Bons baisers du monde, un atlas cinématographique sur James Bond sur Auvio

Rencontre avec Guillaume Evin pour son livre « Bons baisers du monde » paru aux éditions « Dunod ». Avec Laurent Perriot, l’auteur nous propose le premier atlas des films de James Bond. Depuis 1962 et sa première mission en Jamaïque (James Bond 007 contre Dr No) sur grand écran, l’agent secret le plus célèbre du monde sillonne inlassablement le globe… que des méchants mégalomanes projettent régulièrement d’anéantir. L’occasion pour nous de revenir sur le tout premier acteur à avoir endossé le très chic costume de Bond, Sean Connery qui vient tout juste de nous quitter.