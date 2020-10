Le Mug - invité 1 : N.E.O, le nouveau livre de Michel Bussi sur Auvio

Rencontre avec Michel Bussi pour la sortie de son livre N.E.O, « LA CHUTE DU SOLEIL DE FER » paru aux éditions PKJ premier volet d'une dystopie située dans un mystérieux Paris post-apocalyptique. Michel Bussi connaît son premier grand succès en 2011 avec Nymphéas Noirs. Ses polars se vendent à des milliers d'exemplaires, le classant 2e auteur le plus vendu de France en 2017. Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu au cataclysme : le tipi et le château. Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés.