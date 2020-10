Rencontre avec Carlos Vaquera pour son spectacle « iMAGIEnaire» à découvrir le 1er novembre prochain au théâtre Le Fou Rire. Au-delà de l’anagramme, ce show est une ode au pouvoir d’imagination, à l’évocation et à l’invocation de notre part d’enfant. Par la parole, le mime et le conte, Carlos Vaquera a pour ambition de fait rêver et transporter le spectateur tout au long de son spectacle