Le Mug - invité 1 : Brûler, brûler, brûler, selon Lisette Lombé sur Auvio

Rencontre avec Lisette Lombé, autrice, chroniqueuse et militante à l’occasion de la sortie de son livre « Brûler, brûler, brûler » paru aux éditions L’Iconopop. « Te faire douter. Te faire avoir peur. Te faire avoir honte De ta couleur. Qui oubliera ? Qu’à un noir, On disait tu… » Antiracistes, féministes, politiques, les mots de Lisette Lombé font battre le pavé et le coeur. Le poing levé, à coups de mots et de collages, elle dénonce les injustices et poursuit le combat de ses aînées, d’Angela Davis à Toni Morrison.