Le Mug - invité 1 : Le Guide du zizi sexuel, nouvelle édition ! sur Auvio

Rencontre avec l’auteur de bande dessinée ZEP pour la nouvelle édition de son grand classique "Le Guide du zizi sexuel" paru aux éditions Glénat. Des premiers émois à la puberté en passant par la conception des bébés, "Le Guide du zizi sexuel" répond aux questions que se posent les enfants dès 9 ans sur l’amour et la sexualité. Consentement, identité, diversité, chapitres illustrés inédits et textes revus et augmentés : cette nouvelle édition aborde les sujets essentiels d’aujourd’hui.