Le Mug - invité 1 : L'Origine du monde selon Laurent Lafitte sur Auvio

Rencontre avec Laurent Lafitte et Vincent Macaigne à l’occasion de la diffusion de leur film « L’ORIGINE DU MONDE » diffusé dans le cadre du Festival International du Film Francophone de Namur qui se clôture ce vendredi. Le film sortira le 04 novembre et met en scène Jean-Louis qui réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femmeValérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors