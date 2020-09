Focus sur Tik Tok, le réseau social au succès fulgurant auprès des 9-13 ans mais pas que. L’appli qui vient tout juste de fêter ses 4 ans explose tous les records de téléchargements ces derniers mois. À quoi est du ce succès ? Tentative de réponse avec Candice Vanacht, formatrice et coach en marketing digital et Marie Frankinet, journaliste culture pop sur Tipik et Moustique