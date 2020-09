Le Mug - invité 1 : Nicolas Michaux pour son nouvel album « Amour Colère » sur Auvio

Rencontre avec Nicolas Michaux pour son nouvel album « Amour Colère » qui parait ce vendredi. Un recueil de dix chansons à Samsø pendant l'hiver et le printemps 2019, une tapisserie de batteries chaudes, de lignes de basse granuleuses et de guitares habitées sur lesquelles règne la voix caractéristique de Michaux qui joue tous les instruments mélodiques. Volontairement dépouillé, l’album parle de la vie domestique, du temps qui passe et des enfants qui grandissent, de la beauté éternelle de la nature mais aussi de l’impossibilité de trouver sa place dans un monde devenu fou. Un disque enregi