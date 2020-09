Le Mug - invité 1 : Le dernier message de Nicolas Beuglet sur Auvio

Rencontre avec Nicolas Beuglet pour son roman « Le dernier message » paru chez XO édition. Une histoire qui nous emmène sur l’Île d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse, des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires. Et au bout du " Chemin des morts ", la silhouette grise du monastère. Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le sait.