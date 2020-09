Le Mug - invité 1 : La patrie des frères Werner sur Auvio

Rencontre avec Philippe Collin, à l’occasion de la sortie de sa BD « La patrie des frères Werner ». Après l'immense succès de sa précédente Bande dessinée " Le voyage de Marcel Grob" sur l'histoire des "malgré nous", l'historien Philippe Collin et le dessinateur Sébastien Goethals publient cette nouvelle BD aux éditions Fuituropolis. Une plongée dans l'Allemagne de l'Est de l'après-guerre, dans les pratiques de la Stasi et dans un match de foot mythique : l'affrontement en 1974 de la RFA et de la RDA.