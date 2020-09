Le Mug - invité 1 : Le nouveau pouvoir de la voix selon Mathieu Gallet sur Auvio

Rencontre avec Mathieu Gallet pour son livre : Le nouveau pouvoir de la voix, paru chez « Debats Publics Editions ». Un ouvrage dans lequel l’ex-directeur de l'INA, ex-président de Radio France, aujourd'hui fondateur et président de la plateforme de podcasts Majelan s’engage à réhabilité la voix à l’heure du numérique. Des assistants vocaux aux enceintes connectées, des podcasts aux notes vocales, l'ère numérique est moins digitale que jamais : plus le temps passe, plus nous parlons et moins nous touchons. Si la voix est aujourd'hui le médium naturel de l'être humain, elle sera demain ce pa