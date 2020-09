Le Mug - invité 1 : Focus sur l’essor des plateformes de streaming vidéo ! sur Auvio

De Appel Tv à Sooner en passant pas Netflix et Auvio, regarder ses séries préférées depuis son lit sur son ordi, dans le métro sur son smartphone ou en vacances sur sa tablette est devenu ordinaire. De plus en plus de plateformes de vidéos à la demande voient le jour, l’offre est aussi large que la demande pour un marché qui vaut des milliards. Comment les entreprises se démarquent face une concurrence de plus en plus rude ? Comment les chaines de télévision font-elles face à cette concurrence ? Le mug décrypte ce phénomène en compagnie de Bernard Cools, directeur des études de l’agence dig