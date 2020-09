Le Mug - invité 1 : Focus sur Spotify et les applications d’écoute en streaming sur Auvio

Focus sur Spotify et les applications d’écoute en streaming, sur l’impact de ces plateformes sur les habitudes de consommation des auditeurs, l’appétence de la nouveauté face à la créativité des artistes. Le fondateur de Spotify dénonçait cet été dans une interview « le manque de productivité » de certains artistes qui ne peuvent pas "enregistrer un album tous les trois-quatre ans et penser que c'est suffisant", a-t-il tord ou raison, on décrypte le phénomène avec Sophian Fanen, auteur du livre "Boulevard du Stream. Du mp3 à Deezer, la musique libérée" et co-fondateur du média en ligne LesJo