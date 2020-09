Le Mug - invité 1 : Focus sur le BSFF et le BRIFF sur Auvio

Focus sur la 23e édition du Brussels Short Film Festival qui se tient jusqu’au 12 septembre 2020 dans différents lieux à Bruxelles ce festival est devenu l'un des plus importants festivals de courts-métrages au monde avec au programme : 60 films choisis parmi plus de 4.000 propositions venant de 90 pays, des compétitions. On en parle avec l’acteur Yoann Zimmer, le jeune acteur belge du film « DES HOMMES » à l’affiche du festival. Avec aussi Céline Masset, l’organisatrice du BSFF mais aussi du BRIFF à découvrir jusqu’au 13 septembre. Les salles fraiches et obscures de l’UGC, des Galeries, du