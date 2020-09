Le Mug - invité 2 : Grand Tour de la culture ! sur Auvio

Rencontre avec Philippe Kauffmann, directeur artistique de Mars/Mons dans le cadre du Grand Tour, une démarche portée collectivement par Le Festival Chassepierre, Latitude 50 (Marchin) et Mars/Mons. Elle entend remuer les esprits autour du thème de la culture, des raisons de la sauver (ou pas). La démarche : une vaste marche de 200 kilomètres, entre publics et artistes ou personnes du spectacle en général. Cette marche relie Chassepierre à Mons en passant par Marchin et bien d’autres villes étapes (Bertrix, Grupont, Marche, Porcheresse, Namur, Andenne, Moustier, Jemeppe sur Sambre, Charleroi