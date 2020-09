Le Mug - invité 1 : Franck Annese pour le dernier succès de Society sur Auvio

Ce mardi retrouvez Franck Annese, journaliste et patron des magazines So Foot, So Film et Society entre autre. Avec son enquête sur Dupont de Ligonnès, « Society » s’est récemment offert le carton de l’été. La longue enquête de 77 pages du quinzomadaire a été lue plusieurs centaines de milliers de fois avec des ventes au moins trois fois supérieures que la normale. Aux dernières nouvelles, plus 400.000 exemplaires auraient été vendus… Le Mug revient sur cette succès story avec le directeur de la rédaction.