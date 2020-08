Pour sa rentrée, Le Mug reçoit le philosophe et essayiste Raphaël Enthoven à l'occasion de son dernier ouvrage : Le temps gagné paru aux éditions de l'Observatoire. La confession "d’un enfant du XXe siècle, entre l’épreuve de la violence et la découverte du courage, Raphaël Enthoven raconte la jeunesse, les amours, les combats, la liberté conquise. Et ressuscite un monde perdu."