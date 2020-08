Le mug - Invité 1 : Festival Royal de Théâtre de Spa sur Auvio

Plein feu sur la nouvelle saison du Festival Royal de Théâtre de Spa à découvrir cet été jusqu’au 16 aout sous une forme revisitée avec Axel DE BOOSERE, le directeur. Théâtre, cirque, humour, musique, spectacles pour les enfants et les familles... au programme : 15 spectacles, 1 week-end festif avec le Théâtre National Wallonie-Bruxelles, 3 lectures, 1 exposition, des activités gratuites et des stages. Les spectacles et activités auront lieu principalement en extérieur, dans le Parc de Sept Heures mais aussi dans 3 autres lieux au cœur de la Ville