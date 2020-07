Le mug - Invité 1 : Benjamin Schoos pour son nouvel album « Doubt In my Heart " sur Auvio

Rencontre avec

Benjamin Schoos pour son nouvel album « Doubt In my Heart ». Si turpitudes du cœur, il y a, le nouvel album de Benjamin Schoos n'en est pas moins son plus assuré à ce jour. C'est déjà son quatrième disque studio signé de son véritable nom et ces neuf nouvelles chansons sont toutes des collaborations qui célèbrent l'idée de s'associer humainement durant une période troublée.