Le mug - Invité 1 : LA FORÊT DE MON PÈRE sur Auvio

Avec Léonie Souchaud et Vero Cratzborn pour la sortie du film « LA FORÊT DE MON PÈRE » avec à l’affiche Ludivine Sagnier, Alban Lenoir et Léonie Souchaud qui sort ce mercredi en salle. C’est le premier long métrage de fiction de la verviétoise Vero Cratzborn qui y aborde le thème de la folie, à travers l'histoire d'amour d'un couple et de ses enfants. Gina a 15 ans. Elle grandit dans une famille aimante avec son frère et sa sœur. Elle admire beaucoup son père, Jimmy, un homme imprévisible, fantasque... Un jour, tout bascule. Jimmy se voit hospitalisé.