Le mug - Invité 1 : Alex Vizorek pour « AD Vitam » sur Auvio

On rencontre ce matin Alex Vizorek pour le rodage de son nouveau spectacle « AD Vitam » à découvrir au King Of Comedy tout cet été. Il a commencé devant 40 personnes au Petit Chapeau Rond Rouge à Bruxelles. Puis le déclic à Montreux, l’installation à Paris, les débuts sur France Inter, puis Canal Plus, France 5, C8, la présentation des Magritte, puis des Molières et la tournée dans toute l’Europe pour finir 10 ans d’exploitation de “Alex Vizorek est une oeuvre d’Art” à l’Olympia et au Cirque Royal en 2019. Et enfin, il recommence le parcours du guerrier avec son nouveau show qu’il rodera pen