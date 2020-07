Le mug - Invité 1 : Un Château pour Hollywood ! sur Auvio

Ce lundi, on débute la semaine avec Olivier Minne pour son premier roman « Un Château pour Hollywood » paru chez Séguier éditions. Un récit imprégné de cinéma, de musique et de Californie, où la fiction se mêle à des épisodes réels. Les prestigieux pensionnaires du Chateau défilent, de James Dean à Robert De Niro, de Duke Ellington à Jim Morrison, cherchant là une inspiration, une planque, une récréation... parfois au mépris de la loi. Olivier Minne vit entre Los Angeles et Paris ; il est animateur de télévision, journaliste et producteur. En 2017, il a publié une biographie consacrée à Loui