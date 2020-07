Sophie Fontanel nous présente son livre "Les Fables de la Fontanel" paru aux Editions Robert Laffont. La journaliste et auteure nous propose un recueil de poésie plein d’humour et de mordant, dans lequel elle décrypte nos vies intimes et sexuelles. De "l’homme qui en avait une trop petite" à la femme qui utilise Tinder pour ridiculiser ses proies, Sophie Fontanel n’épargne personne…