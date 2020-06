Le mug - Invité 1 : Lous and The Yakuza pour son nouveau single "Bon acteur" sur Auvio

Lous and The Yakuza à l’occasion de la sortie de son 4ème single « Bon acteur » et des 60 ans de l'indépendance du Congo. Derrière Lous and The Yakuza se cache Marie-Pierra, 24 ans, née au Congo,qui a vécu à Bruxelles, au Rwanda puis à Namur. Elle se revendique comme une femme noire qui a réussi toute seule. Lous and the Yakuza cultive un univers qui mêle la culture congolaise, belge mais aussi japonaise. On découvre avec elle son univers.