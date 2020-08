Le Mug - Invité 2 : Louis de Funès de A à Z sur Auvio

Avec Bertrand Dicale pour son livre « Louis de Funès de A à Z » (Ed. Gründ). En janvier 1983, disparaît l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle et le champion incontesté du box-office français des années 60-70, attirant plus de cent cinquante millions de spectateurs dans les salles: Louis de Funès. Incroyablement populaire, il fait la pluie et le beau temps sur le cinéma français. Après presque vingt ans sur les planches et devant les caméras dans de nombreux seconds rôles, il impose son personnage de Français impulsif, râleur, au fra