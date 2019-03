Le mouvement climat est-il une affaire de femmes ? - Les Décodeurs - 10/03/2019

Greta Thunberg, Anuna De Wever, Kyra Gantois, Adelaïde Charlier, Youna Marette… Ces noms rythment l’actualité. Au cours des dernières semaines, ces jeunes femmes sont devenues les visages du mouvement pour le climat, pour la planète. Que des jeunes. Que des femmes. Quelles explications peut-on avancer face à ce qui peut difficilement être mis sur le dos du hasard ? La lutte pour le climat recoupe-t-elle celles pour les droits des femmes ? La jeunesse militante se conjugue-t-elle principalement au féminin ? On en discute avec Bruno Derbaix, sociologue, philosophe, coordinateur et animateur pour les Ambassadeurs d'expression citoyenne, et également auteur du livre "Pour une école citoyenne, vivre l'école pleinement", et Oriane Petteni, doctorante en philosophie politique à l'Université de Liège et qui a travaillé notamment sur le sujet des femmes militantes.

Émission Les Décodeurs RTBF