Un projet assez fou, c’est le mot. La société américaine Magic Leap veut créer un monde virtuel complet, le MagicVerse, qui serait un miroir de notre monde réel, physique. Avec pour ambition de connecter les deux. Le but ? Faire sauter toutes les barrières entre le réel et le numérique. Et les premiers plans sont déjà dessinés. Une chronique de Gilles Quoistiaux.

Émission Les Décodeurs RTBF