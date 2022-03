Le Monde est un Village : Justin Adams et Mauro Durante / Pilar Almalé sur Auvio

`Still Moving' est le dernier enregistrement réunissant le guitariste Justin Adams et le violoniste Mauro Durante. Le premier est aussi connu pour son intérêt des musiques africaines et le second pour son travail dans le groupe Canzoniere Grecanico Salentino... À deux, ils se portent mutuellement et leur réflexion débouche sur une proposition originale.



Pilar Almalé est une toute jeune musicienne et chanteuse espagnole passionnée par la viole de gambe, la musique baroque médiévale tout en appréciant les rythmes cubains, les sonorités du violon manouche... Elle laisse éclater tout cela sur son disque `Hixa Mia' avec l'étroite collaboration de 4 musiciens.

