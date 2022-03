Le Monde est un Village : Stéphane Tsapis / Corps de Texte sur Auvio

Le pianiste et compositeur français Stéphane Tsapis nous parle son nouvel album `Youkali' qu'il présentera en concert à Bruxelles ce 18 mars, avec le saxophoniste Jonathan Orland. Il sera également question de son projet `Le Tsapis Volant' qui sera à l'affiche du festival de jazz de Tournai en mai prochain. Inspiré par le roman graphique Le Piano Oriental de Zeina Abirached, il s'articule autour d'un véritable piano oriental créé pour l'occasion -à Tournai justement-, et qui fait aussi la part belle à une belle diversité de voix.



Corps de Texte : La ville de Liège sera le terrain de rencontres et de compréhensions de lettres congolaises entre ce 14 et 30 mars. Des auteurs et autrices de la République Démocratique du Congo seront en effet devant les yeux des spectateurs et des lecteurs.

