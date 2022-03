On connaît Victoria Sepulveda au travers notamment du trio Xamanek, groupe très familial puisqu'il est composé aussi de ses deux frères Luis et Sergio. Victoria est une artiste moderne, concernée et engagée. Attentive et généreuse. Elle partage avec nous quelques musiques qui ont éclairé son parcours de fille, de femme, de chanteuse.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village