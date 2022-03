Ce 8 mars, Le Monde est un Village fait la part belle à des duos mixtes. Un moment d'équilibre et de complicité, une heure de sérénité et de plaisir. Avec des rencontres liant musiciens sénégalais, suédois, américains, français, cubains, indiens... chacune de nos propositions concernera une femme et un homme réunis par un projet et une réalité commune et porteuse.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village