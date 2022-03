Le Monde est un Village : Old Time Music / O'Roma de Marcela sur Auvio

Nous ferons la différence entre musiques country, bluegrass et old time, tout ceci en compagnie de Lorcan Fahy, musicien belge aux racines irlandaises et passionné par les musiques américaines. Et si vous succombez à l'Old Time Music, notez que le weekend du 11 au 13 mars y fera la part belle chez Muziekpublique à Bruxelles...



`O'Roma' de Marcela - Chanteuse tsigane de Slovaquie, Marcela a quitté son pays pour la France. Elle y développe depuis son propre univers, entre modernité et traditions d'Europe centrale et de l'est. Entourée de cinq musiciens fidèles, Los Murchales, et de musiciens invités, elle propose sur son nouvel album O'Roma des compositions, des traditionnels et des textes écrits en langue Rom et en français.

