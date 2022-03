La Galice à l'honneur avec ce concert de Tanxugueiras. Les chanteuses Olaia Maneiro, Aida Tarrío et Sabela Maneiro, pleines de virtuosité et de force, représentent une génération ouverte à la réinterprétation de la musique traditionnelle galicienne, qui explore avec curiosité la fusion de la tradition avec des sonorités urbaines et modernes. Un concert enregistré lors du Womex 2021.

