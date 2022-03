Le Monde est un Village : Lukas Pairon /Toine Thys / Vigüela sur Auvio

Lukas Pairon nous expose le programme de `En Avant Marche', proposé par les ateliers de Music Fund: des soirées de découverte d'un instrument ou d'une famille d'instruments, présentés par des musiciens et/ou luthiers experts de l'instrument. Le hautbois, la harpe, l'accordéon, et la guitare seront abordés de mars à juin à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne.



Le saxophoniste Toine Thys nous rappelle le projet Overseas et nous confirme -enfin- des concerts à Bruxelles et à Liège présentant ces nouvelles compositions.



`A la Manera Artesana' du quintet espagnol Vigüela propose effectivement un voyage artisanal et passionné à la découverte de chants de l'Espagne rurale, avec des enregistrements acoustiques et a cappella.

