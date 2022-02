Le Monde est un Village : Fabian Beghin / Daniel Colin sur Auvio

Fabian Beghin, musicien multi-instrumentiste curieux et gourmand de multiples sonorités, nous revient avec une double actualité. Un album et des concerts pour le Gurdjieff Oriental Quartet, dans lequel il joue de la flûte bansuri et de l’harmonium indien, et une tournée avec les Folk Dandies et ses musicalités résolument différentes, où il officie comme percussionniste. Rencontre ! ‘L'Anniversaire’ de Daniel Colin – À 80 ans, l’accordéoniste français propose un nouvel album studio en solo, dix ans après son précédent en 2011. Ce disque laisse s’épanouir généreusement les différents centres d’intérêt locaux et plus internationaux du musicien. Présentation : Didier MELON