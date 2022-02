Le trompettiste sarde Paolo Fresu et le pianiste cubain Omar Sosa apprécient jouer ensemble et mêlent avec beaucoup de connivence leurs univers. Nous découvrons la belle complicité de leur duo dans un concert enregistré en 2021 sur la scène du festival autrichien Glatt & Verkhert. Leur proposition singulière est intrinsèquement très forte et leur collaboration est extrêmement originale.

