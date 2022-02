Le Monde est un Village : Reportage Lindigo et Trio Da Kali sur Auvio

Un brin de La Réunion et un soupçon de Mali sont regroupés ce lundi pour notre escapade quotidienne. L'occasion de retrouver ces emblématiques formations avec des extraits de concerts et des bribes d'interviews réalisés sur le sol bruxellois ces derniers mois. Jean-Bernard Rauzer a pu rencontrer pour nous Olivier Araste, leader du groupe patrimonial et familial Lindigo ainsi que Lassana Diabate, balafoniste et directeur artistique du Trio da Kali, groupe malien qui s'est fait une spécialité de jouer subtilement avec des quatuors de cordes.

