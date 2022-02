Le Monde est un Village : Matthieu Saglio Quartet and Guests : Live in San Javier sur Auvio

Matthieu Saglio a quelque chose de spécial, qui le rend certainement unique et envoûtant... Il distille à longueur d'albums et de concerts des mélodies assez imparables, souvent incroyables, toujours appréciables. Pour certains projets, dont celui-ci, c'est lui qui se trouve en première ligne, qui distribue les rôles et participations. Sous les feux des projecteurs, suivez attentivement le violoncelliste, il a de très belles vibrations à partager ! Nous le retrouvons en concert avec 7 autres complices. Une captation réalisée lors de deux festivals espagnols.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village