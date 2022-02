Le pianiste belge Renaud Patigny, passionné de musiques ragtime, blues, boogie-woogie ou swing, est tout simplement un vrai, grand et impliqué amoureux de la Musique et des Musiciens qu'il côtoie ou qu'il écoute. Il aura certainement quelque difficulté à arrêter des choix pour sa Carte Blanche... Nous examinerons possiblement de grands instants de découverte et un sincère plaisir de le retrouver !

