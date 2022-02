Le Monde est un Village : Riccardo Tesi/ Hrdza sur Auvio

L'attachant et talentueux accordéoniste italien Riccardo Tesi a enregistré l'album `A Sud di Bella Ciao' qui sort ce début février avec notamment les chanteuses Lucilla Galeazzi et Elena Leda. Ce disque est une grande fresque historique et un hommage à un répertoire allant des chansons sociales et de protestation aux chansons d'amour. 13 plages pour découvrir un fantastique patrimoine. Riccardo sera ce soir à la radio et en concert ce jeudi chez Muziekpublique avec un autre projet incluant le mandoliniste Patrick Vaillant et le percussionniste Andrea Piccioni.



Direction la République Slovaque pour retrouver la formation Hrdza et quelques extraits de leur sixième album : `22', composé de succès historiques et de nouveaux enregistrements d'anciens titres qui contribuent à la réputation de ces musiciens. Il s'agit d'un album spécial honorant leur... 22e anniversaire.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village