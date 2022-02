Le Monde est un Village : Carte Blanche Marc Hollander sur Auvio

Musicien et producteur, Marc Hollander a fondé le label indépendant Crammed Discs. Un ancrage bruxellois et un développement international sont ainsi au service de créateurs insolites et musiques variées allant du traditionnel à l'électronique, par exemple. Ce mercredi, Marc nous parle de ses envies de l'époque, de ses projets actuels, en n'oubliant pas de partager avec nous des musiques importantes et essentielles pour lui.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village