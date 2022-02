Le Monde est un Village : Wouter Vandenabeele et Tom Theuns / Thiago Franca sur Auvio

Wouter Vandenabeele est violoniste et Tom Theuns guitariste. Avec la complicité d'Aurélie Dorzée et de Bao Sissoko, ils ont développé ce nouveaux disque `Chansons Pour Les Oiseaux Qui Ne Savent Pas Voler' mêlant reels, mazurkas ou gavottes. La tradition n'est jamais loin, tout comme l'improvisation et le chant. Une production réalisée avec de sacrées connivences.



`The Important Of Being Espetacular' de Thiago França - Effluves brésiliennes avec la dernière réalisation de ce souffleur patenté. Avec des musiciens et des chanteurs invités, le saxophoniste laisse libre cours à ses passions et son envie de communication musicale généreuse et collective. Compositions, ambiances de Carnaval et même reprise de Michael Jackson au programme.

