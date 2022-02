Le Monde est un Village : Gavur Gelinler / Davide Ambrogio sur Auvio

Imaginé en 2005 par Sibel Dinçer, Gavur Gelinler est un ensemble polyphonique de huit femmes d'origines différentes, réunies autour d'un répertoire de chansons traditionnelles d'Anatolie. Au fil des répétitions et des concerts, une véritable famille de cœur s'est créée au travers de la musique et des voix, des différences et de l'amitié. Sibel Dinçer et Nürten Aka nous parlent de cette épopée musicale qui les a amenées à enregistrer un premier album. Nous le découvrons en leur compagnie.



`Evocazioni e Invocazioni' de Davide Ambrogio - Originaire de Calabre (Italie du Sud) le chanteur et multi-instrumentiste nous propose son premier album solo composé de 9 titres déclinés en berceuses, ballades, chants de luttes... Le dialecte se fait musique et les instruments servent la particularité des mots. Un très bel exercice !

