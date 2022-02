Le duo Lina_Raül Refree est extrêmement attachant et agréable à côtoyer. Nous retrouvons la chanteuse portugaise de fado Lina Rodrigues et le producteur barcelonais Raül Refree enregistrés lors d'un concert à Porto au Teatro Nacional S. Joao pour 45 minutes de partage subtil, délicat et respectueux. Les ombres d'Amália Rodrigues et Alain Oulman ne sont pas loin.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village