Nous profitons de la proximité de l'imminent Nouvel An Chinois pour réaliser une émission autour de musiques asiatiques au sens large avec des artistes chinois bien sûr mais aussi vietnamiens, taïwanais, coréens, indiens, japonais... Nous écouterons notamment la voix du regretté Thich Nhat Hanh et apprécierons des collaborations asiatiques et occidentales ou africaines.

Casting et équipe Animateur Didier MELON Émission Le Monde est un Village